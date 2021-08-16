17 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Giresunspor Galatasaray maçında Marcao Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı! Kırmızı kart gördü

Marcao’dan Kerem’e yumruk! Kırmızı kart gördü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olan Galatasaray'da mücadelenin 61. dakikasında Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı. Bu hareket üzerine hakem Erkan Özdamar, Brezilyalı stopere kırmızı kart gösterdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'la karşılaşırken, yeşil sahalarda ender rastlanan bir olay gerçekleşti.

Mücadelenin 61. dakikasında Marcao, kendi sahasından rakip sahaya koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı.

Bunun üzerine hakem Erkan Özdamar, VAR'da inceledi ve Brezilyalı stopere kırmızı kart gösterdi.

Giresunspor Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu ve Fatih Terim arasındaki o konuşma!

GİRESUNSPOR TARAFTARI KEREM'İ ALKIŞLADI

Yaşanan olay üzerine teknik direktör Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan aldı. Giresunspor taraftarı, genç yıldızı oyundan çıkarken alkışladı.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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