17 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Giresunspor Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu ve Fatih Terim arasındaki o konuşma!

İşte Kerem ve Fatih Terim arasındaki o konuşma!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olan Galatasaray'da mücadelenin 61. dakikasında Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı. Olay sonrasında Kerem, teknik direktör Fatih Terim'e "Sus dedim kafa atıyor hocam." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giresunspor Galatasaray maçında istenmeyen anlar yaşandı! Sarı kırmızılı ekibin iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında 61. dakikada yaşanan kavga mücadeleye damga vurdu. Maçın hakemi kavga sonrası Marcao'yu oyundan atarken, Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu oyun dışına aldı.

Saha kenarına gelen Kerem Aktürkoğlu'na sarılan Fatih Terim genç oyuncuyla kavga hakkında kısa süre konuştu.

Kerem'in "Sus işareti yaptım kafa atıyor hocam" dediği anlaşılırken, tecrübeli teknik adam da genç oyuncuya sarılarak kendisini teselli etti.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Marcao'dan Kerem'e yumruk! Kırmızı kart gördü haberin devamı

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