Giresunspor Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den Marcao-Kerem sözleri!
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Çok sık rast geldiğimiz bir olay değil. Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı! Marcao çıkacak herkesden özür dileyecek." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
İlk 20 dakika kötü bir haldeydik, sonra toparlandık. Golden sonra iyi oynadık, penaltı kaçırdık, sonra 2. bulduk. İkinci yarı biz de 10 kişi kaldık, 3 gün sonra maç oynayacağız ama çok yorulduk. Fazla gol kaçırdık. İlk maçı kazanmak hem de deplasmanda kazanmak önemliydi.
"KEREM BİZİM KIYMETLİMİZ"
Çok sık rast geldiğimiz bir olay değil. Antrenmanda, soyunma odasında böyle olaylar yaşanıyor ama sahanın içinde böyle bir şeyi ilk defa gördüm. İkisi de bizim oyuncumuz. Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı!
Bu olayı kendi içimizde çözeceğiz, yaptırım olursa olur. Maç bittikten sonra bir karara hemen varmak doğru değil. Marcao'ya gereken ne yapılacaksa biz yapacağız, yönetimimiz yapacak.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLEYECEK"
Marcao çıkacak herkesten özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek.
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