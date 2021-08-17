17 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Giresunspor Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den Marcao-Kerem sözleri!

Fatih Terim’den Marcao-Kerem sözleri!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Çok sık rast geldiğimiz bir olay değil. Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı! Marcao çıkacak herkesden özür dileyecek." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

İlk 20 dakika kötü bir haldeydik, sonra toparlandık. Golden sonra iyi oynadık, penaltı kaçırdık, sonra 2. bulduk. İkinci yarı biz de 10 kişi kaldık, 3 gün sonra maç oynayacağız ama çok yorulduk. Fazla gol kaçırdık. İlk maçı kazanmak hem de deplasmanda kazanmak önemliydi.

Giresunspor Galatasaray maçında Marcao Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı! Kırmızı kart gördü

"KEREM BİZİM KIYMETLİMİZ"

Çok sık rast geldiğimiz bir olay değil. Antrenmanda, soyunma odasında böyle olaylar yaşanıyor ama sahanın içinde böyle bir şeyi ilk defa gördüm. İkisi de bizim oyuncumuz. Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı!

Bu olayı kendi içimizde çözeceğiz, yaptırım olursa olur. Maç bittikten sonra bir karara hemen varmak doğru değil. Marcao'ya gereken ne yapılacaksa biz yapacağız, yönetimimiz yapacak.

Giresunspor Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu ve Fatih Terim arasındaki o konuşma!

"HERKESTEN ÖZÜR DİLEYECEK"

Marcao çıkacak herkesten özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Toroğlu’ndan Kerem’e yumruk atan Marcao’ya sert eleştiri! Toroğlu'ndan Kerem'e yumruk atan Marcao'ya sert eleştiri!
Çakar’dan Marcao’ya sert tepki! Direkt ülkesine gönderin Çakar'dan Marcao'ya sert tepki! "Direkt ülkesine gönderin"
Fatih Terim’den Marcao-Kerem sözleri! Fatih Terim'den Marcao-Kerem sözleri!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör