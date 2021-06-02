02 Haziran 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Altay'dan çifte transfer bombası! Diabate ve Roco...

Altay'dan çifte transfer bombası!
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Spor Toto 1. Lig'den 'e çıkan , kadrosunu güçlendirmek istiyor. İzmir ekibinin 'dan Fousseini Diabate ve Fatih Karagümrük'ten için devreye girdiği kaydedildi. | Son dakika transfer haberleri

'in yeni ekiplerinden 'ın dış transferde 'dan Fousseini Diabate ve Fatih Karagümrük'ten 'ya talip olduğu iddia edildi. Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzonspor tarafından devre arasında kiralık olarak 'ye gönderilen Malili sağ kanat Diabate, sarı-kırmızılı ekipte 18 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 3 asistle oynadı. Malili oyuncu özellikle İzmir'de oynanan maçında attığı müthiş vole golüyle sezonun en estetik gollerinden birine imza attı. İzmir'de kalmaya sıcak bakan 25 yaşındaki Diabate ile ilgili son kararı Trabzonspor verecek.


İzmir temsilcisinin Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Şilili stoper Enzo Roco'ya da kanca attığı ileri sürüldü. 'tan transfer olduğu Karagümrük'te geçen sezon 31 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki savunmacı 3 gol atıp, 1 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Şili Milli Takımı'nda da oynayan Enzo Roco'yu Trabzonspor'un yanı sıra İtalya'dan Napoli'nin de istediği kaydedildi. Altay'da takımı 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan teknik direktör 'nin yarın ya da cuma günü Başkan ile bir araya gelip yol haritasını çizeceği belirtildi. Deneyimli teknik adam bu görüşmede kulüpte alacağı göreve karar verecek.


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