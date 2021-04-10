Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı bu sonuçla ligde çıktığı üst üste üçüncü maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Konuk takım, mücadelenin 60. dakikasında Alassane Ndao ile 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Ryan Babel ile eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Galatasaray, 62 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. beraberliğini alan Karagümrük ise 49 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda beş değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı. Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama, Marcelo Sarrachi, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Martin Linnes de kadroda yer almayan bir di��er isim oldu.

TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ YEDEK BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takımda son Kovid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'da son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı'yı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

BIGLIA, BORINI VE CASTRO KADRODA YER ALMADI

Fatih Karagümrük'te ise Galatasaray karşılaşmasında üç önemli oyuncu kadroda yer almadı.

İstanbul ekibinde, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan Fabio Borini ve Lucas Biglia, bu maçta takımdaki yerlerini alamadı. Lucas Castro ise kendini iyi hissetmediği için kamp kadrosundan çıkarıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada ceza yayının hemen gerisinde Fernandes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrardan izleyen hakem Ali Palabıyık, bir önceki pozisyonda Babel'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.



13'üncü dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy'nin savunma arkasına pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda top direkten oyun alanına döndü. Dönen topa hareketlenen Lens'in sert şutunda meşin yuvarlak bu sefer de savunmadan geri döndü.



33'üncü dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Emre Akbaba'nın ortasında arka direkte Mohamed'in yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Viviano son anda topu çeldi. Uzaklaştırılan top sonrası gelişen atakta, ceza yayı içinde topla buluşan Fernandes, pasını ceza sahası içi sol çaprazda Babel'e çıkardı. Babel'in şutunda top uzak kale direği dibinden auta çıktı.



44'üncü dakikada Balkovec'in sol taraftan ortasında arka direğe seken top Ndao'nun önüne geldi. Ndao'nun gelişine vuruşunu Muslera son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



48'inci dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mohamed'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.



56'ncı dakikada Şener'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Oğulcan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



60'ıncı dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Salibur'un sert şutunda top Muslera'dan sekti. Altıpas önünde topa hareketlenen Ndao, takımını öne geçiren golü attı: 0-1.



62'nci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza yayı içinde rakibinden topu kapan Fernandes, pasını ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Babel'e çıkardı. Önünü boşaltmayı başaran ve kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



76'ncı dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, VAR'da pozisyonu izleyerek Donk'u kırmızı kartla cezalandırdı.



86'ncı dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi ve Balkovec'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrardan izleyen Palabıyık, penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.



90+3'üncü dakikada Karagümrük önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sobiech'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mevlüt Erdinç'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera, soluna giden topu kornere çeldi.

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