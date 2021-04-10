10 Nisan 2021, Cumartesi
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İŞTE O ANLAR
Galatasaray-Karagümrük maçında Fatih Terim detayı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Cezası nedeniyle tribünden takımını takip eden Fatih Terim'in yardımcı antrenör Necati Ateş ile iletişim sağladığı işte o anlar... (GS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala cezaları nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti. Deneyimli çalıştırıcı, telefonla yedek kulübesinde bulunan diğer yardımcısı Necati Ateş'e direktif verdi.
İŞTE O ANLAR
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