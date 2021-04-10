10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Karagümrük maçında Fatih Terim detayı!

Terim'den telefonla direktif!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın ile oynadığı karşılaşmada dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Cezası nedeniyle tribünden takımını takip eden 'in yardımcı antrenör ile iletişim sağladığı işte o anlar... ( haberleri)

'in 34. haftasında , sahasında Fatih ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör ve yardımcı antrenör cezaları nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti. Deneyimli çalıştırıcı, telefonla yedek kulübesinde bulunan diğer yardımcısı 'e direktif verdi.

İŞTE O ANLAR




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