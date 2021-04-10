10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Karagümrük maçında önce penaltı kararı çıktı sonra VAR'dan sonra iptal edildi

Önce penaltı verdi VAR'da izledi iptal etti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: - maçının 87. dakikasında hakem , 'nun yerde kalmasıyla birlik penaltıyı işaret etti. Daha sonra 'dan gelen uyarıyla karar iptal edildi. ( haberleri)

Son dakika spor haberleri: - maçının 87. dakikasında hakem , 'nun yerde kalmasıyla birlik penaltıyı işaret etti. Daha sonra 'dan gelen uyarıyla karar iptal edildi.

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Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır
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