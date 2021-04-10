Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor, evinde Göztepe'yi ağırladı. Dört gole sahne olan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 3-2'lik skorla galip tamamladı.

JAHOVIC HAT-TRICK YAPTI

Göztepe'de 30, 38 ve 78. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yapan Adis Jahovic maçın yıldızı oldu. Hatayspor'un golleri ise 64 ve 90'da Mame Diouf'tan geldi.

Üst üste ikinci galibiyetini alan İzmir ekibi puanını 46'ya yükseltirken, son 5 maçta 4'üncü kez mağlup olan Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı konuk Göztepe'den geldi. Burekovic derinlemesine pasıyla sol kanatta topla buluşan Halil'in vuruşunda kaleci Münir topu kurtardı, Ancak pozisyon için ofsayt bayrağı havaya kalktı.



10'uncu dakikada Hatayspor'un kaptırdığı top sonrası topla buluşan Tripiç sert vurdu, top direğin yanından auta gitti.



28'inci dakikada Traore'nin kaptırdığı top sonrası Jahovic sert vurdu. Top az farkla auta gitti.



30'uncu dakikada savunmadan atılan uzun topa Jahovic hareketlendi. Bir süre topu sürdükten sonra kaleci Münir ile karşı karşıya kalan Jahovic, Münir'in solundan topu ağlara gönderdi: 0-1.



38'inci dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Gassama şık hareketlerle içeriye sokuldu. Gassama'nın altı pas içerisine çevirdiği topa ön direkte dokunan Jahovıc kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.



Karşılaşmasının ilk yarısı, 2-0 konuk ekip Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



55'inci dakikada Gelişen Hatayspor atağında sol çaprazda topla buluşan Boupendza nefis hareketlerle Alpaslan'dan sıyrılarak vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.



64'üncü dakikada Atakaş Hatayspor sağ kanattan korner kazandı. Traore'nin kullandığı kornerde arka direkte çok iyi yükselen Diouf güzel bir kafa vuruşuyla topu Göztepe filelerine gönderdi: 1-2.



66'ıncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Boupendza Alpaslan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi ancak yardımcı hakem Boupendza'nın pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı.



79'uncu dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Burekovic ceza alanı içine ortaladı Jahovic kafa vuruşuyla bir kez daha Hatayspor ağlarını havalandırarak hat-trick yaptı: 1-3.



90'ıncı dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi atağında oyuna sonradan giren Muhammet Mert'in ortasında Diouf bir kez daha çok iyi yükselerek topu Göztepe ağlarına yolladı: 2-3.



Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe deplasmanda Hatayspor'u 2-3 mağlup etti.

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