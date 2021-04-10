10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Karagümrük maçında dikkat çeken istatistik

TT Stadı'nda dikkat çeken istatistik!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 34. haftasında oynanan - maçının ilk yarısında flaş bir istatistik ortaya çıktı. ( haberleri)

ve Fatih , 'in 34. haftasında karşı karşıya gelirken, maçın ilk yarısındaki istatistikler dikkat çekti.

45 dakika sonunda yüzde 54'lük topla oynama yüzdesi yakalarken, Galatasaray yüzde 46'da kaldı.

Bununla beraber Karagümrük, ilk yarıda 212 başarılı pas yaptı, Galatasaray ise 186 pasta kaldı.

Öte yandan Fatih Karagümrük ilk yarıda 4 korner kullanırken, sarı kırmızılılar 2 korner kullandı.

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