10 Nisan 2021, Cumartesi
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Galatasaray-Karagümrük maçında dikkat çeken istatistik
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Galatasaray-Karagümrük maçının ilk yarısında flaş bir istatistik ortaya çıktı. (GS spor haberleri)
Galatasaray ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelirken, maçın ilk yarısındaki istatistikler dikkat çekti.
45 dakika sonunda Fatih Karagümrük yüzde 54'lük topla oynama yüzdesi yakalarken, Galatasaray yüzde 46'da kaldı.
Bununla beraber Karagümrük, ilk yarıda 212 başarılı pas yaptı, Galatasaray ise 186 pasta kaldı.
Öte yandan Fatih Karagümrük ilk yarıda 4 korner kullanırken, sarı kırmızılılar 2 korner kullandı.
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