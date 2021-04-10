10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Karagümrük maçında Yedlin oyuna devam edemedi

G.Saray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 21. dakikasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında 'in, Yedlin'in ayağına bastığı pozisyon sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismi yerde kaldı. Bir süre daha kendini deneyen 'li isim oyuna devam edemedi. ( haberleri)

'in 21. dakikasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında 'in, Yedlin'in ayağına bastığı pozisyon sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismi yerde kaldı. Bir süre daha kendini deneyen 'li isim oyuna devam edemedi. 28. dakikada yerine dahil oldu.


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