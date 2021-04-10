10 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray-Karagümrük maçında Yedlin oyuna devam edemedi
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. dakikasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında Lens'in, Yedlin'in ayağına bastığı pozisyon sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismi yerde kaldı. Bir süre daha kendini deneyen ABD'li isim oyuna devam edemedi. (GS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 21. dakikasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında Lens'in, Yedlin'in ayağına bastığı pozisyon sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismi yerde kaldı. Bir süre daha kendini deneyen ABD'li isim oyuna devam edemedi. 28. dakikada yerine Şener Özbayraklı dahil oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig