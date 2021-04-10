Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Ryan Donk Karagümrük maçında kırmızı kart gördü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırlayan sarı-kırmızılılarda Ryan Donk, 79. dakikada Sobiech'e yaptığı sert hareket sonrası oyundan ihraç edildi.

Maçın hakemi Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve Hollandalı futbolcuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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