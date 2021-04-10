10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Ryan Donk Karagümrük maçında kırmızı kart gördü

G.Saray 10 kişi! VAR'da izledi kırmızı verdi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında 'ü konuk eden Galatasaray'da , direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'in 34. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda 'ü ağırlayan sarı-kırmızılılarda , 79. dakikada Sobiech'e yaptığı sert hareket sonrası oyundan ihraç edildi.

Maçın hakemi Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve Hollandalı futbolcuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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