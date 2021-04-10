10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Karagümrük maçında bulduğu gol iptal edildi
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da Mostafa Mohamed'i attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 9. dakikasında Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 öne geçti ancak gol geçersiz sayıldı.
Mısırlı forvetin attığı golün ardından pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Ali Palabıyık, Ryan Babel'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
İşte o pozisyon:
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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