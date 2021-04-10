10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Karagümrük maçında bulduğu gol iptal edildi

G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında 'ü konuk eden Galatasaray'da 'i attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi

'in 34. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 9. dakikasında 'in attığı golle 1-0 öne geçti ancak gol geçersiz sayıldı.

Mısırlı forvetin attığı golün ardından pozisyonu VAR'da inceleyen hakem , 'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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