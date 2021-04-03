03 Nisan 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Hatayspor 3-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

G.Saray'a Hatay'da ağır darbe!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında deplasmanda 'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kaybetti ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

'in 32. hafta karşılaşmasında deplasmanda 'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21. ve 72. dakikalarda , 29'da ise kaydetti. Ayrıca Güney temsilcisinde 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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SON 5 MAÇTA 3. MAĞLUBİYET!

Galatasaray, 'a mağlup olmasıyla birlikte son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor 49 puana yükselirken, Galatasaray ise 61 puanda kaldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 32. hafta)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0

36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.

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59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65. dakikada Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

69. dakikada sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

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72. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Diouf, kaleci Muslera'yı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 3-0

76. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.

Mücadele, Atakaş Hatayspor 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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