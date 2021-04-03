03 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Hatayspor Galatasaray maçında Cimbom bir ilki gerçekleştirdi!

Bu sezon G.Saray'dan bir ilk! 30 dakikalık bölümde...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda 'a konuk oldu ve maçın ilk yarısını 2-0 mağlup kapattı. Sarı-kırmızılılar 21. ve 28. dakikalarda yediği gollerle, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 30 dakikada 2 gol yedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ile Galatasaray karşı karşıYa geldi. karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı.

Opta verilerine göre; Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi. Sarı Kırmızılılar ayrıca bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı (diğer ikisi Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük deplasmanları).

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