03 Nisan 2021, Cumartesi
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Hatayspor Galatasaray maçında Cimbom bir ilki gerçekleştirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve maçın ilk yarısını 2-0 mağlup kapattı. Sarı-kırmızılılar 21. ve 28. dakikalarda yediği gollerle, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 30 dakikada 2 gol yedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıYa geldi. karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı.
Opta verilerine göre; Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi. Sarı Kırmızılılar ayrıca bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı (diğer ikisi Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük deplasmanları).
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