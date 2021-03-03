Süper Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.

Süper Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.

Erzurumspor'un gollerini Aatıf Chahechouhe ve Osman Çelik kaydederken, Fatih Karagümrük'ten Artur Sobiech ve Lucas Castro bu gollere yanıt verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakika Ricardo Gomes, Bertolacci'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Aatif topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0



30'ncu dakikada Bertolocci'nin cezasahasına attığı pasla buluşan Sobiech'in sert şutunda top ağlara gitti. 1-1



42'nci dakikada Elbasan Rashani'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Da Costa'nın kafa şutunda top yandan auta gitti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.



53'üncü dakikada sol kanattan arka direğe yapılan ortada Alassane Ndao, topu kale sahasına çıkardı. Nahuel Castro'nun vole şutunda top ağlara gitti. 1-2.



63'üncü dakikada sol kanattan çalımlarla çizgiye inen Zakarya Bergdich'in ortasında topa dokunan Osman Çelik takımının ikinci golünü attı. 2-2



70'inci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı faul atışında kale dibindeki El Kebir, topa dokunamadı.



77'nci dakikada Aatif'in pasıyla cezaalanında topla buluşan Osman Çelik, Emrah Başsan'ı gördü. Emrah Başsan uzak direğe doğru aşırtma bir vuruş yaptı, top çerçeveyi bulmadı.



80'inci dakikada cezaalanına çalımlarla giren Novikovas kale önüne doğru topu gönderdi. Kaleci Emiliano Viviano'yu geçen Osman Çelik, topu kale yerine auta gönderdi.



82'nci dakikada Petrus'un cezaalanı dışından vurduğu sert şuttu top yan diriğe çarparak auta gitti.



89'uncu dakikada ani gelişen Karagümrük atağında Yannis Salibur, kaleci Jakup Szumski ile karşı karşıya kaldı. Salibur'un şutu kalecide kaldı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.

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