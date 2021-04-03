03 Nisan 2021, Cumartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 32. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk mücadelesinde Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. 16.00 seanslarında ise 2 maç oynandı. Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu ve zorlu maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük yenişemedi ve maç 0-0 sona erdi. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 18:16
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 32. hafta

21- DENİZLİSPOR: 25 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 32. hafta

20- GENÇLERBİRLİĞİ: 27 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 32. hafta

19- BB ERZURUMSPOR: 27 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 32. hafta

18- ANKARAGÜCÜ: 29 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 32. hafta

17- BAŞAKŞEHİR: 30 PUAN

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