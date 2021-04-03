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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galatasaray maçında Radamel Falcao direğe takıldı!

Falcao direğe takıldı! İşte o pozisyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda mücadelenin 59. dakikasında , yaptığı kafa vuruşunda direği geçemedi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile devam ederken 'nun kafası direkten döndü.

Karşılaşmanın 59. dakşkasında sağ kanatta Etebo'nun ortasına iyi yükselen düzgün bir kafa vuruşu yapsa da direği geçemedi.

İŞTE O POZİSYON:



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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