03 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galatasaray maçında Radamel Falcao direğe takıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda mücadelenin 59. dakikasında Radamel Falcao, yaptığı kafa vuruşunda direği geçemedi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile devam ederken Radamel Falcao'nun kafası direkten döndü.
Karşılaşmanın 59. dakşkasında sağ kanatta Etebo'nun ortasına iyi yükselen Falcao düzgün bir kafa vuruşu yapsa da direği geçemedi.
İŞTE O POZİSYON:
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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