03 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera'dan kritik kurtarış! İşte o pozisyon...

Muslera kalesinde uzadı! İşte o pozisyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadelenin 36. dakikasında ile 3. gole çok yaklaştı. Kale alanında 'un sektirdiği topa kafa vuruşu yapan 33 yaşındaki oyuncunun şutunda , kalesinde adeta uzadı ve gole izin vermedi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 32. haftasında , deplasmanda 'a konuk oldu. Maçın ilk 30 dakikasında 2-0 öne geçen , 36. dakikada 3. gole çok yaklaştı. Kale alanına gelen ortada savunmada Ryan 'un topu sektirmesinin ardından kafa vuruşunu yaptı. Kaleye aşırtma bir biçimde gelen topu , uzadı ve kornere çelmeyi başardı.

TAKIM ARKADAŞLARINA KIZDI

Deneyimli kaleci, yaptığı müthiş kurtarışın ardından takım arkadaşlarına kızdı.

İŞTE O KURTARIŞ


(Fotoğraf: beIN Sports)

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