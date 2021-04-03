03 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera'dan kritik kurtarış! İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadelenin 36. dakikasında Mame Diouf ile 3. gole çok yaklaştı. Kale alanında Donk'un sektirdiği topa kafa vuruşu yapan 33 yaşındaki oyuncunun şutunda Muslera, kalesinde adeta uzadı ve gole izin vermedi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Maçın ilk 30 dakikasında 2-0 öne geçen Hatay ekibi, 36. dakikada 3. gole çok yaklaştı. Kale alanına gelen ortada savunmada Ryan Donk'un topu sektirmesinin ardından Mame Diouf kafa vuruşunu yaptı. Kaleye aşırtma bir biçimde gelen topu Muslera, uzadı ve kornere çelmeyi başardı.
TAKIM ARKADAŞLARINA KIZDI
Deneyimli kaleci, yaptığı müthiş kurtarışın ardından takım arkadaşlarına kızdı.
İŞTE O KURTARIŞ
(Fotoğraf: beIN Sports)
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