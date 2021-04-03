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Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galatasaray maçında Strahil Popov kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon...

Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o müdahale...
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 79. dakikasında Hatayspor forması giyen , 'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi

'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 79. dakikasında Hataysporlu kırmızı kart gördü.

Bulgar oyuncu, 'ya yaptığı hareketin ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hatayspor 3-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İşte o pozisyon:

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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