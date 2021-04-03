Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 79. dakikasında Hatayspor forması giyen Strahil Popov, Onyekuru'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 79. dakikasında Hataysporlu Strahil Popov kırmızı kart gördü.

Bulgar oyuncu, Onyekuru'ya yaptığı hareketin ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İşte o pozisyon:

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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