03 Nisan 2021, Cumartesi
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Hatayspor Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Düşünmesi lazım"
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Fatih Terim'in 'Kalırsam Galatasaray'a zarar mı veririm?' diye düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.
03.04.2021
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