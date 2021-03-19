Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. 7 gol ve 1 kırmızı kartın çıktığı mücadele 4-3 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-3 Rizespor kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 14. dakikada Yedlin, 31'de Emre Akbaba ve 74. dakikada ise Meriah (k.k) kaydetti. Rizespor'un golleri ise 2. dakikada Samudio, 41'de Boldrin ve 54. dakikada Skoda (p) ve 90+3'te Fernando attı. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Yedlin 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 61 puanda kalırken, Çaykur Rizespor ise 34 puana ulaştı.

İLK GOLÜ YEDİĞİ 7 MAÇTA DA GALİBİYET GÖREMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü yediği 7 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk golü yediği maçlarda Kasımpaşa'ya 1-0, Fatih Karagümrük'e 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3, Beşiktaş'a 2-0, MKE Ankaragücü'ne 2-1 ve Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilirken, Demir Grup Sivasspor ile de 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY STOPERLERİNDEN BÜYÜK HATALAR

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao'nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

Konuk takımın ilk golünde, savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

Karadeniz ekibinin ikinci golünde ise yine savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu arada Luyindama ve Marcao, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu da ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

ARDA TURAN, LİGDE 200. MAÇINA ÇIKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, Süper Lig'de 200. maçına çıktı.

Tecrübeli futbolcu, lig kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Manisaspor ve Medipol Başakşehir formalarını giydi.

Süper Lig'de bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arda Turan, toplamda 35 gol attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Luyindama'nın savunmadaki hatası sonucu topu Samudio aldı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Samudio'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14'üncü dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Emre Kılınç'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Yedlin düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-1.

31'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Emre Akbaba, rakiplerini ekarte ettikten sonra uzaktan sert şutla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.

37'nci dakikada ceza yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşta Falcao'nun vuruşunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

41'inci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Emre Kılınç'ın geri pasında Marcao'nun büyük hatası sonucu topla buluşan Boldrin, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

49'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Boldrin'in ortasına iyi yükselen Selim'in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

52'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Baiano'nun sert şutunda kaleci Muslera topu kurtarmayı başardı. Muslera'dan seken topa hareketlenen Samudio'nun vuruşunda top Yedlin'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

54'üncü dakikada Çaykur Rizespor ikinci kez öne geçti. Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

74'üncü dakikada sarı-kırmızılılar tekrar beraberliği yakaladı. Feghouli'nin ara pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasına girdiği sırada Meriah'ın ters vuruşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-3.

90+3'üncü dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boldrin, pasını Michalak'a çıkardı. Michelak'ın ise sol çaprazda bulunan Fernando'ya bıraktığı topa Fernando meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başarı: 3-4.

90+11'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel'in kaleye yüzünü döner dönmez çektiği sert şutu kaleci son anda kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı, konuk ekip Çaykur Rizespor karşılaşmadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

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