27 Şubat 2021, Cumartesi

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Hatayspor 4-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hatayspor geriden gelerek kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'de 27. hafta karşılaşmasında evinde 'nü konuk etti. Bordo-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.

'in flaş ekibi , 'nü farklı mağlup etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mame (2) ve (2) attı.

Ankaragücü'nde Paintsil 45+6. dakikada direkt olarak gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hatayspor'da Aaron Boupendza kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamadı.

Hatayspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken Ankaragücü ise 20 puanla son sırada kaldı. 28. haftada Hatayspor deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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