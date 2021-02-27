Hatayspor 4-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Hatayspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Bordo-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor, Ankaragücü'nü farklı mağlup etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2) ve Akintola (2) attı.
Ankaragücü'nde Paintsil 45+6. dakikada direkt olarak gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hatayspor'da Aaron Boupendza kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamadı.
Hatayspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken Ankaragücü ise 20 puanla son sırada kaldı. 28. haftada Hatayspor deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
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