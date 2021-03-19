Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin henüz 2. dakikasında sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın büyük hatası sonrasında konuk ekip golü buldu ve 1-0 öne geçti. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Marcao topu ayağından kaçırdı ve Çaykur Rizespor skoru 2-2'ye getirdi. İşte o pozisyonlar...

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibinde Samudio, mücadelenin 2. dakikasında Galatasaray savunmasının yaptığı büyük hatayı affetmedi. Sarı-kırmızılı takımın kullandığı taş atışında Luyindama ağır kaldı ve araya giren Samudio, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

Mücadelenin 41. dakikasında skor Galatasaray lehine 2-1 iken Marcao, topu ayağının altından kaçırdı ve Boldrin fırsatı değerlendirerek skoru 2-2'ye getirdi.

İşte o pozisyon:







Marcao'nun pozisyonu:









*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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