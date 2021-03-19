Fatih Terim'den Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası MHK'ya sert eleştiri! "Hep bizde deniyor"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "İlk defa 3 büyük takımın maçını yönetiyor sanırım, MHK da hep bizde deniyor böyle ilkleri." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

"Neredeyse maça 1-0 başladık. Hiç olacak bir pozisyon değil. 45 dakika veya 90 dakikayı analiz ettiğimizde, bir takımın başına gelebilecek hatta gelmeyecek her şeyle karşı karşıya kaldık. Şoku hemen atlattık, 1-0'ın üstünden kalkıp şahane de bir gol attık, öne de geçtik. Bize olan bir duran topta Etebo direkt Emre'ye oynasa karşı karşıya kalacaktı."

"1 metre dışarıda, hakem direkt penaltıyı gösterdi. O kadar emin ki. İlk defa 3 büyük takımın maçını yönetiyor sanırım, MHK da hep bizde deniyor böyle ilkleri."

"Muhakkak ki futbol öngörülebilir bir şey değil. Rakibin pozisyonu ve tehditi yokken, çok iyi oynuyorken, böyle gol yediğiniz zaman oyuncular da bunun altından kalkabilecek değil, ben de olsam moralim bozulur ve altından kalkamayabilirim. Kırılgan bir yapımız var. Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Takımıma yakıştıramadım."

"Nerede, nasıl oynanması gerekiyorsa onu oynamaya çalışırım, onunla da ya kaybeder ya da kazanırım. Galatasaray'da gerçekten üzülenlere üzülüyoruz. Biz de onun için üzgünüz. Kötü bir yerde kaybettik."

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