27 Şubat 2021, Cumartesi

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Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karagümrük 2 hafta sonra kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini ve kaydetti.

'in 27. haftasında , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi oldu. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller ve 'den geldi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltirken konuk Alanyaspor 42 puanda kaldı.

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