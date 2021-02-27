27 Şubat 2021, Cumartesi
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Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Ndao ve Borini kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Alanyaspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi oldu. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller Ndao ve Borini'den geldi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltirken konuk Alanyaspor 42 puanda kaldı.
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