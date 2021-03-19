19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Çaykur Rizespor Galatasaray maçında penaltı kazandı! İşte o müdahale

Rizespor penaltı kazandı! İşte o müdahale
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında 'u konuk etti. Mücadelede durum 2-2'iken Samudio'nun şutu sonrasında top Yedlin'in eline çarptı ve hakem 'penaltı' dedi. Topun başına geçen Skoda, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında 'u konuk etti. Mücadelenin 52. dakikasında Samudio'nun kafayla çektiği şuta Galatasaraylı Yedlin elle müdahele etti. Hakem beyaz noktayı gösterirken Skoda topu ağlara gönderdi.

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*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

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