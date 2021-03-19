19 Mart 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber! Rizespor maçında...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Christian Luyindama, gördüğü sarı kart nedeniyle 32. haftada oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Luyindama, Milan Skoda'ya yaptığı faul sonrası 45+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kongolu yıldız, 32. haftada oynanacak Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig