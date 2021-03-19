Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Luyindama, Milan Skoda'ya yaptığı faul sonrası 45+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kongolu yıldız, 32. haftada oynanacak Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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