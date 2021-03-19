19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber! Rizespor maçında...

G.Saraylı yıldız Hatay maçında yok!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 31. haftasında Çaykur ile karşılaşan Galatasaray'da , gördüğü sarı kart nedeniyle 32. haftada oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 31. haftasında sahasında Çaykur ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Luyindama, 'ya yaptığı faul sonrası 45+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kongolu yıldız, 32. haftada oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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