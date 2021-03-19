Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! "Gel burada göster"

İÇ SAHADAKİ SERİ SONA ERDİ!

Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi. Bu mücadele öncesinde Cimbom son olarak Alanyaspor'a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.