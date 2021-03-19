19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! "Gel burada göster"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Mücadelenin 75. dakikasında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, hakem Volkan Bayarslan'ın kararına sert tepki gösterdi. Bayarslan ise deneyimli teknik adamı sarı kartla cezalandırırken, Terim çılgına döndü. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! Gel burada göster
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele Karadeniz ekibinin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! Gel burada göster

İÇ SAHADAKİ SERİ SONA ERDİ!
Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi. Bu mücadele öncesinde Cimbom son olarak Alanyaspor'a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! Gel burada göster

ligde sahasında son iki maçta da kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar Rizespor dışında Sivasspor ile de 2-2 berabere kalmıştı. Aslan evindeki son galibiyetini BB Erzurumspor karşısında almıştı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! Gel burada göster

MARCAO, LUYINDAMA VE YEDLIN HATAYSPOR MAÇINDA YOK!
Sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan savunmanın önemli isimleri Luyindama ve Marcao gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! Gel burada göster

Rizespor maçında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Yedlin de cezalılar kervanına katıldı. Bu 3 oyuncu gelecek hafta oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! Gel burada göster

MAÇTA KRİTİK OLAYLAR YAŞANDI!
Zorlu karşılaşmanın 75 ile 80. dakikalar arasında kritik olaylar yaşandı. Karadeniz ekibi, Yedlin'in Michalak'ı indirdiği pozisyonda penaltı kazandı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! Gel burada göster

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ!
Hakem , VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararını iptal ederek serbest vuruş kararı verdi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! Gel burada göster

FATİH TERİM SİNİRLENDİ!
Mücadelenin 75. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası Teknik Direktörü , faulün ceza sahası dışında yapıldığına yönelik itirazlarda bulunurken, tecrübeli çalıştırıcı sarı-kartla cezalandırıldı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray-Rizespor maçında çıldırdı! Gel burada göster

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ!
Gördüğü sarı kart sonrası öfkelenen , maçın hakemine "Gel, burada göster" şeklinde bir tepkide bulundu.

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