Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. 2 golün çıktığı karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor'un golünü 12. dakikada Fredy kaydederken, Fenerbahçe'nin golü ise 83'te Valencia'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 55 puana yükselirken, Antalyaspor ise 35 puana ulaştı.

ANTALYASPOR REKOR KIRDI!

Fenerbahçe ile berabere kalan Antalyaspor, üst üste 6. maçtan berabere ayrıldı. Akdeniz ekibi böylelikle yenilmezlik serisini de 12 maça çıkararak kulüp rekoru kırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde Gökdeniz ile girdiği mücadelede topun sahibi olan Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ile buluşan Fredy'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

41'ici dakikada Nuri Şahin'in ortasında kaleci Altay yükseldiği topta Tisserand ile çarpıştı. Altay'ın elinden kaçırdığı topu Tisserand uzaklaştırdı.

44'üncü dakikada Fredy'nin hatalu pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesut'un vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı gitti.

54'üncü dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

60'ıncı dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökdeniz'in kaleci Altay'ı geçerek ceza sahası içinden vuruşunda Szalai'nin engel olduğu top yandan dışarı gitti.

68'inci dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75'inci dakikada Sosa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin topa hakim oldu.

83'üncü dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Sosa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Valencia rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

87'nci dakikada İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına dönerken savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada Podolski'nin sol kanattan yerden ceza sahsına gönderdiği pasta topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+5'inci dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Boffin, küfür ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ