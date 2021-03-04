04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! Szalai golü önledi

İnanılmaz pozisyon! Szalai golü önledi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında sahasında 'u konuk eden 'de , 'ın kaleye giden topunu engellerek takımının gol yemesini engelledi.

Spor Toto 'in 28. haftasında , 'de 'u ağırladı. Mücadele 1-0 ekibinin üstünlüğüyle devam ederken, 59. dakikada kritik bir pozisyon yaşandı.

Antalyaspor'un genç futbolcusu , ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibini çalımladıktan sonra topu boş kaleye göndermek istedi ancak araya girerek takımının 2. golü yemesini önledi.

İşte o pozisyon:



(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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