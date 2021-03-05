Süper Lig'de 29. haftayı yönetecek hakemler belli oldu
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan 29. hafta ile devam ediyor. TFF müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun görev verdiği hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden açıklandı.
İşte 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler:
Denizlispor Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
Beşiktaş Gaziantep FK: Mete Kalkavan:
Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
Gençlerbirliği Başakşehir: Özgür Yankaya
Hatayspor Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Galatasaray Sivasspor: Ali Şansalan
Trabzonspor Alanyaspor: Suat Arslanboğa
Antalyaspor Kasımpaşa: Serkan Tokat
Konyaspor Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Göztepe BB Erzurumspor: Zorbay Küçük
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