05 Mart 2021, Cuma

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Süper Lig'de 29. haftayı yönetecek hakemler belli oldu

29. haftayı yönetecek hakemler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de heyecan 29. hafta ile devam ediyor. TFF müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

'in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun görev verdiği hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden açıklandı.

İşte 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

Denizlispor Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

Beşiktaş Gaziantep FK: Mete Kalkavan:

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

Gençlerbirliği Başakşehir: Özgür Yankaya

Hatayspor Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

Galatasaray Sivasspor: Ali Şansalan

Trabzonspor Alanyaspor: Suat Arslanboğa

Antalyaspor Kasımpaşa: Serkan Tokat

Konyaspor Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Göztepe BB Erzurumspor: Zorbay Küçük


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