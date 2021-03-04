04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'in sakatlığında son durum ne? Erol Bulut açıkladı

Mesut'un sakatlığında son durum ne? Bulut açıkladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bulut, "Kazanmamız gereken bir maçtı." derken sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Mesut Özil'in son durumuyla ilgili de konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 28. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'de teknik direktör , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o sözleri:

Bugün ilk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir maç oldu. Yaptığımız bir pas hatasından yediğimiz bir gol oldu. Daha hücum ağırlıklı oynamaya çalıştık, yakaladığımız pozisyonlar oldu, öne de geçebilirdik."

"İlk yarı tam istediğimiz anlamda istediğimiz gibi değildi. Baskılı oyunu ilk yarıda yapamadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kaybettiğimiz 2 puan var, bunları önümüzdeki hafta bu şekilde kaybetmememiz lazım."

"Önümüzdeki haftalar bu hataların üstünde çalışıp, basit hataları yapmamamız gerekiyor."

"Penaltı pozisyonu var. Penaltı pozisyonu, net bir penaltı. Veysel'in dizi, Pelkas'ın dizine vuruyor. Oyuncunun dengesini bozuyor, penaltı olması gerekirdi."

"Birçok verilmeyen penaltımız var. İtmeler, basmalar... Ofsayt çizgileri rakip takımlara göre farklı değerlendiriliyor. Sonuçta kaybettiğimiz 2 puan var, kazanmamız gerekirdi. Rakibimizin de dün kaybettiği puana bakarsak, bugün puanları eşitleyecektik."

"Sonuna kadar mücadelemizi verip, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

"Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."

"Mesut'un sakatlık pozisyonuna baktığımızda faulü yapan Fredy'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart yemesi gerekiyordu. Hakem pas geçti."

"Mesut, ilk yarıda elinden geleni yaptı. Yakaladığı bir gol pozisyonu var, onu değerlendirmiş olsaydı iyi olacaktı. Bir şeyi unutmayalım, Mesut buraya gelmeden önce 10 ay futbol oynamadı. Oynaya oynaya bir seviyeye getiriyoruz. Elinden geleni yapıyor."

"Mesut'un bileği döndü, bağlarında bir zedelenme olduğunu duydum. Kırık gibi bir şey yok."

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

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