Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'in sakatlığında son durum ne? Erol Bulut açıkladı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Kazanmamız gereken bir maçtı." derken sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Mesut Özil'in son durumuyla ilgili de konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Bulut'un o sözleri:
Bugün ilk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir maç oldu. Yaptığımız bir pas hatasından yediğimiz bir gol oldu. Daha hücum ağırlıklı oynamaya çalıştık, yakaladığımız pozisyonlar oldu, öne de geçebilirdik."
"İlk yarı tam istediğimiz anlamda istediğimiz gibi değildi. Baskılı oyunu ilk yarıda yapamadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kaybettiğimiz 2 puan var, bunları önümüzdeki hafta bu şekilde kaybetmememiz lazım."
"Önümüzdeki haftalar bu hataların üstünde çalışıp, basit hataları yapmamamız gerekiyor."
"Penaltı pozisyonu var. Penaltı pozisyonu, net bir penaltı. Veysel'in dizi, Pelkas'ın dizine vuruyor. Oyuncunun dengesini bozuyor, penaltı olması gerekirdi."
"Birçok verilmeyen penaltımız var. İtmeler, basmalar... Ofsayt çizgileri rakip takımlara göre farklı değerlendiriliyor. Sonuçta kaybettiğimiz 2 puan var, kazanmamız gerekirdi. Rakibimizin de dün kaybettiği puana bakarsak, bugün puanları eşitleyecektik."
"Sonuna kadar mücadelemizi verip, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."
"Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."
"Mesut'un sakatlık pozisyonuna baktığımızda faulü yapan Fredy'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart yemesi gerekiyordu. Hakem pas geçti."
"Mesut, ilk yarıda elinden geleni yaptı. Yakaladığı bir gol pozisyonu var, onu değerlendirmiş olsaydı iyi olacaktı. Bir şeyi unutmayalım, Mesut buraya gelmeden önce 10 ay futbol oynamadı. Oynaya oynaya bir seviyeye getiriyoruz. Elinden geleni yapıyor."
"Mesut'un bileği döndü, bağlarında bir zedelenme olduğunu duydum. Kırık gibi bir şey yok."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?