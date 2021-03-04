Son dakika spor haberi: Mesut Özil Fenerbahçe - Antalyaspor maçında sakatlandı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil Antalyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, girdiği ikili mğcadele sonucunda sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrıldı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil yaşadığı sakatlık sonucu sedyeyle sahadan ayrıldı. Mücadelenin 65. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Özil, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından sekerek saha kenarına taşındı. Sağlık personelinin talebi doğrultusunda saha içine giren görevliler Özil'i sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı. Özil'in yerine 67. dakikada İrfan Can Kahveci dahil oldu. Yıldız futbolcunun sağlık durumu daha sonra netlik kazanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?