04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Mesut Özil Fenerbahçe - Antalyaspor maçında sakatlandı!

F.Bahçe'de Mesut Özil şoku! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

'nin yıldız futbolcusu , girdiği ikili mğcadele sonucunda sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrıldı.

'de oynanan Fenerbahçe- mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil yaşadığı sakatlık sonucu sedyeyle sahadan ayrıldı. Mücadelenin 65. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Özil, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından sekerek saha kenarına taşındı. Sağlık personelinin talebi doğrultusunda saha içine giren görevliler Özil'i sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı. Özil'in yerine 67. dakikada dahil oldu. Yıldız futbolcunun sağlık durumu daha sonra netlik kazanacak.

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