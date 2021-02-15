15 Şubat 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in adı değişti! Spor Toto yeniden sponsor oldu

Süper Lig ve 1. Lig'in adı değişti!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

ve . Lig'e yeniden sponsor oldu. Sezon sonuna kadar Süper Lig'in ismi olurken, TFF 1. Lig'in ismi ise . Lig olarak değişti.

ve 1. Lig'in isimleri değişti. Sezon sonuna kadar yeni isim sponsoru oldu. Bu kapsam Süper Lig'in yeni adı , . Lig'in yeni adı ise . Lig oldu.
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