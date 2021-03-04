04 Mart 2021, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Ersun Yanal: Ciddi pozisyonlar kaçırdık

Ersun Yanal: Ciddi pozisyonlar kaçırdık
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

Spor Toto 'in 28. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı ve yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Mücadelenin ardından Akdeniz ekibinin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yanal, "Rakibe karşı planlarımız tuttu. Ciddi pozisyonlar kaçırdık" dedi.

'in 28. hafta karşılaşmasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 'da teknik direktör , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Yanal'ın açıklamaları:

Takımımız için özel bir gündü. Birçok istatistiğin bir araya geldiği bir gündü. 1000. gol, 55 yıllık tarihindeki en uzun süre yenilmemezlik ve benim de 500. maçım. Bunu Fenerbahçe ile oynamak daha da anlamlı oldu.

Öne geçtik, istediğimiz oyunu da oynadık. Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi bir yerde tutmak istiyorduk, tuttuk. Sonucunu aldık. 1-1'e gelene kadar 15-20 dakikalık bölümde oyun disiplininden uzaklaştık.

Onların zaaflarını bildiğimiz için her an çevirebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımız da uyguladı. 1-1'den sonra ciddi pozisyonlar kaçırdık. Bizim planımız rakibimize karşı tuttu. Hem hücum hem savunma geçişleri başarılı oldu.

Ersun Yanal F.Bahçe - Antalyaspor maçı sonrası konuştu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Maçın bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı Maçın bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı
Mustafa Yılmaz: Sinkaflı küfürler edildi Mustafa Yılmaz: Sinkaflı küfürler edildi
F.Bahçe-Antalyaspor maçına damga vuran karar! Penaltı iptal edildi F.Bahçe-Antalyaspor maçına damga vuran karar! Penaltı iptal edildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ