Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Ersun Yanal: Ciddi pozisyonlar kaçırdık
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Mücadelenin ardından Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Yanal, "Rakibe karşı planlarımız tuttu. Ciddi pozisyonlar kaçırdık" dedi.
Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Yanal'ın açıklamaları:
Takımımız için özel bir gündü. Birçok istatistiğin bir araya geldiği bir gündü. 1000. gol, 55 yıllık tarihindeki en uzun süre yenilmemezlik ve benim de 500. maçım. Bunu Fenerbahçe ile oynamak daha da anlamlı oldu.
Öne geçtik, istediğimiz oyunu da oynadık. Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi bir yerde tutmak istiyorduk, tuttuk. Sonucunu aldık. 1-1'e gelene kadar 15-20 dakikalık bölümde oyun disiplininden uzaklaştık.
Onların zaaflarını bildiğimiz için her an çevirebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımız da uyguladı. 1-1'den sonra ciddi pozisyonlar kaçırdık. Bizim planımız rakibimize karşı tuttu. Hem hücum hem savunma geçişleri başarılı oldu.
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