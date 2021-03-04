04 Mart 2021, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında penaltı beklentisi! Hakem 'devam' dedi

Antalyaspor penaltı bekledi hakem 'devam' dedi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadelenin 30. dakikasında konuk ekip, Novak'ın Amilton'a yaptığı müdahale sonrasında penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi.

'in 28. hafta maçında ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında 'ın Amilton'a yaptığı müdahale sonrasında Akdeniz temsilcisi penaltı bekledi.

Maçı yöneten hakem , pozisyon sonrasında 'devam' dedi.

İşte o pozisyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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