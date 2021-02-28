Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi sarı-lacivertli takım Pelkas'ın golüyle 1-0 kazandı.

Süper Lig'in 27. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 48 puanda kaldı. Fenerbahçe ise puanını 54'e yükseltti.

FIRTINA 10 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe yenilgisiyle birlikte bordo-mavililer, Süper Lig'de 10 maç aradan sonra kaybetti. Fırtına,bir önceki mağlubiyetini Galatasaray'a karşı almıştı.

F.BAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve zirve takibini sürdürdü.

MERT HAKAN VE SERDAR AZİZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz, Trabzonspor maçında gördükleri sarı kart sonrası, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.

30. dakikada Szalai'nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.

45. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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