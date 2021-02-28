28 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü!
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 56. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve 72. dakikasında Serdar Aziz, sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Mücadelenin 56. dakikasında Trabzonspor, Caleb Ekuban'la hızlı atağa çıkmak isterken, Mert Hakan Yandaş atağı kesti ve sarı kart gördü.
26 yaşındaki oyuncu, sarı kart görerek 28. hafta oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
SERDAR AZİZ DE YOK
Sarı-lacivertlilerin bir diğer yıldızı Serdar Aziz ise, mücadelenin 72. dakikasında sarı kart görerek Antalyaspor maçı öncesi takımını yalnız bıraktı.
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