28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü!

F.Bahçe'ye 2 şok birden! Cezalı duruma düştüler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 56. dakikasında ve 72. dakikasında Serdar Aziz, sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak maçı öncesi cezalı duruma düştü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 27. hafta maçında sahasında 'yi ağırladı.

Mücadelenin 56. dakikasında Trabzonspor, 'la hızlı atağa çıkmak isterken, atağı kesti ve sarı kart gördü.

26 yaşındaki oyuncu, sarı kart görerek 28. hafta oynanacak Fraport TAV maçında cezalı duruma düştü.

SERDAR AZİZ DE YOK

Sarı-lacivertlilerin bir diğer yıldızı Serdar Aziz ise, mücadelenin 72. dakikasında sarı kart görerek Antalyaspor maçı öncesi takımını yalnız bıraktı.

Toroğlu'ndan flaş yorum! haberin devamı

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