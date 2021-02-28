Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Maç berabere biterse iki tarafa da yaramayacak, öyle bir maç" şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS-FB spor haberi)