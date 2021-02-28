Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçında sarı kart yorumu! "Ekuban..."

A Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu, Trabzonspor Fenerbahçe maçında Ekuban'ın gördüğü sarı kartı yorumladı. Ganalı oyuncunun itirazını eleştiren Toroğlu, sarı kartı da doğru bir kart olarak yorumladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (TS haberi)

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