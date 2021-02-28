Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında Abdullah Avcı'dan penaltı tepkisi!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "İlk maç Fenerbahçe - Rizespor maçı. Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın o sözleri:
25'ten sonra dengeyi bulduk. Oyun aslında doğru gidiyordu. 1-2 tane vurdukları şutlar, Uğurcan'ın kurtardıkları vardı. Basit bir top kaybı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunları cezalandırabiliyorlar. Sonra sistemde değişiklik yaptık. Çevirebilirdik.
Rakibi tebrik ediyoruz. Oyun içinde daha dengeli olmamız gerekirdi. Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanmaya gelecek maç tekrar başlamak istiyoruz. Rakip bizden 1 tık daha iyiydi ama oyunun hakkı beraberlikti.
İlk maç Fenerbahçe - Rizespor maçı. Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar. Ceza sahası dışında bunlar cezalandırılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi