Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "İlk maç Fenerbahçe - Rizespor maçı. Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

25'ten sonra dengeyi bulduk. Oyun aslında doğru gidiyordu. 1-2 tane vurdukları şutlar, Uğurcan'ın kurtardıkları vardı. Basit bir top kaybı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunları cezalandırabiliyorlar. Sonra sistemde değişiklik yaptık. Çevirebilirdik.

Rakibi tebrik ediyoruz. Oyun içinde daha dengeli olmamız gerekirdi. Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanmaya gelecek maç tekrar başlamak istiyoruz. Rakip bizden 1 tık daha iyiydi ama oyunun hakkı beraberlikti.

İlk maç Fenerbahçe - Rizespor maçı. Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar. Ceza sahası dışında bunlar cezalandırılıyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ