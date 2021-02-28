28 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında Abdullah Avcı'dan penaltı tepkisi!

Abdullah Avcı'dan penaltı tepkisi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında sahasında 'yi ağırladı ve mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Avcı, "İlk maç Fenerbahçe - Rizespor maçı. Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 27. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup olan 'da, teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

25'ten sonra dengeyi bulduk. Oyun aslında doğru gidiyordu. 1-2 tane vurdukları şutlar, Uğurcan'ın kurtardıkları vardı. Basit bir top kaybı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunları cezalandırabiliyorlar. Sonra sistemde değişiklik yaptık. Çevirebilirdik.

Rakibi tebrik ediyoruz. Oyun içinde daha dengeli olmamız gerekirdi. Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanmaya gelecek maç tekrar başlamak istiyoruz. Rakip bizden 1 tık daha iyiydi ama oyunun hakkı beraberlikti.

İlk maç Fenerbahçe - Rizespor maçı. Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar. Ceza sahası dışında bunlar cezalandırılıyor.

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