Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig 'in 25. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor evinde MKE Ankaragücü 'nü ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 26. dakikasında Başkent ekibinde Michal Pazdan direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 25 puana yükseldi ve yenilmezlik serisi de 4 maça çıktı. MKE Ankaragücü ise 19 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Seken topu iyi takip eden Uğur Demirok'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak bu pozisyonda gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

18'inci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında İlhan Parlak rakibini çalımlayarak ceza sahasına kadar gitti. İlhan Parlak'ın ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere gönderdi.

31'inci dakikada ceza sahası dışında Campanharo, ceza sahası içindeki Lennon'a pas attı. Lennon'un kaleye çektiği şutu Korcan kornere çeldi.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

48'inci dakikada sağ kanatta İlhan Parlak'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Luckassen'in vuruşu kalecinin dokunuşu ile kornere çıktı.

64'üncü dakikada sağ çaprazda Avramovski'nin serbest vuruşunu kaleci Korcan yumruklayarak kurtardı.

90+3'üncü dakikada Sabovic'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasına Sapunaru yükseldi, kafa vuruşunda top auta gitti.

90+5'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo'nun keleye şutu üstten auta gitti.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

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