Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin etkili başladığı maça Fırtına ilk yarının sonlarına doğru ortak oldu. Mücadelenin 13. dakikasında Nwakaeme ile Gökhan Gönül arasında gerginlik yaşandı. İkili arasında yaşanan tartışmaya Volkan Demirel de kulübeden dahil oldu. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında Gökhan Gönül ve Nwakaeme arasında tansiyon yükseldi.

Sahadaki diğer oyuncular ikiliyi sakinleştirmek için araya girdi. Sonrasında ise Nwakaeme ve Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Volkan Demirel arasında sözlü bir tartışma yaşandı.



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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