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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde tansiyon arttı! Nwakaeme, Volkan Demirel ve Gökhan Gönül...

Derbide tansiyon arttı! İşte o anlar...
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin etkili başladığı maça ilk yarının sonlarına doğru ortak oldu. Mücadelenin 13. dakikasında ile arasında gerginlik yaşandı. İkili arasında yaşanan tartışmaya de kulübeden dahil oldu. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

'in 27. haftasındaki dev maçta ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında ve arasında tansiyon yükseldi.

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Sahadaki diğer oyuncular ikiliyi sakinleştirmek için araya girdi. Sonrasında ise Nwakaeme ve Fenerbahçe Kaleci Antrenörü arasında sözlü bir tartışma yaşandı.


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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