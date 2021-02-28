Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe karşısında penaltı bekledi! İşte o pozisyonlar
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 58. dakikasında Gökhan Gönül'ün Ekuban'a ve 90. dakikasında Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı müdahaleler sonrasında bordo-mavililer penaltı bekledi. | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelenin 58. dakikasında bordo-mavililer penaltı bekledi. Caleb Ekuban'a doğru gelen topa Gökhan Gönül müdahale etti ve Ganalı yıldız yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Trabzonspor'da gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çevrildi. Uğurlu, Ekuban'ın topa elle temas ettiğini belirtti ve Fenerbahçe kendi ceza sahası içinden endirekt serbest vuruş kullandı.
İşte o anlar:
(Fotoğraflar: beIN Sports)
90'DA BİR TARTIŞMALI POZİSYON DAHA!
Trabzonspor mücadelenin 90. dakikasında Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı müdahale sonrasında bir penaltı daha bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon sonrasında VAR'ı dinlemesine rağmen 'devam' dedi.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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