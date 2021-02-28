28 Şubat 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe karşısında penaltı bekledi! İşte o pozisyonlar

Trabzon'dan penaltı itirazları! İşte o pozisyonlar
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 58. dakikasında 'ün 'a ve 90. dakikasında Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı müdahaleler sonrasında bordo-mavililer penaltı bekledi. | Son dakika spor haberleri

Spor Toto 'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşandı. ile , 'nda kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelenin 58. dakikasında bordo-mavililer penaltı bekledi. 'a doğru gelen topa müdahale etti ve Ganalı yıldız yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Trabzonspor'da gözler maçın hakemi 'ya çevrildi. , 'ın topa elle temas ettiğini belirtti ve Fenerbahçe kendi ceza sahası içinden endirekt serbest vuruş kullandı.

İşte o anlar:

(Fotoğraflar: beIN Sports)

90'DA BİR TARTIŞMALI POZİSYON DAHA!

Trabzonspor mücadelenin 90. dakikasında Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı müdahale sonrasında bir penaltı daha bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon sonrasında VAR'ı dinlemesine rağmen 'devam' dedi.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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