28 Şubat 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberleri: Ahmet Ağaoğlu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Yaşar Kemal Uğurlu isyanı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup olduklarını Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçın son dakikalarında Enner Valencia'nın Anastasios Bakasetas'a yaptığı hareketin net penaltı olduğunu belirten Ağaoğlu, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili "Geçen seneden beri çekmediğimiz kalmadı" dedi.
28.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Terim'den derbi yorumu! "Her şeye hazırlıklıyız..."
- Derbi öncesi flaş istatistik! "F.Bahçe ilk golü..."
- Usta yorumcudan şok sözler! "İstifasını bekliyorum"
- Toroğlu'ndan flaş yorum! "Beraberlik iki tarafa da yaramaz"
- Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Öncesi Değerlendirmeler / A Spor - Son Sayfa 27.02.2021
- Toroğlu: Bugünkü kadro Erol Bulut'un kadrosu değil
- Erman Toroğlu: ''Bugünkü Kadro Erol Bulut'un Kadrosu Değil!'' / A Spor / Takım Oyunu / 28.02.2021
- Kadroya alınmadı! Yollar ayrılıyor mu?
- F.Bahçe Trabzonspor maçı için stadyuma hareket etti
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi