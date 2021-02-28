Son dakika spor haberleri: Ahmet Ağaoğlu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Yaşar Kemal Uğurlu isyanı!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup olduklarını Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçın son dakikalarında Enner Valencia'nın Anastasios Bakasetas'a yaptığı hareketin net penaltı olduğunu belirten Ağaoğlu, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili "Geçen seneden beri çekmediğimiz kalmadı" dedi.

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