Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Ardından Cenk Tosun'un golleriyle farkı açan Kartal, Başkent'te 3 golle 3 puanı aldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışısını sürdüren Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden Ghezzal'ın 1 ve Cenk Tosun'un 2 golüyle 3-0 galip ayrılarak kritik bir 3 puan aldı.
Bu sonuçla puanını 51 yapan Kartal, zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Kötü gidişata dur diyemeyen Gençlerbirliği ise 20 puanla küme düşme hattında yer aldı.
CENK GOLLERİNE BAŞLADI!
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Cenk Tosun gollerine başladı. 62. dakikada Aboubakar'ın yerine oyuna giren 29 yaşındaki futbolcu 89 ve 90+4. dakikada attığı gollerle bıraktığı yerden devam etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada sağ taraftan Rosier'in pasıyla buluşan Ghezzal, ceza sahasının yaklaşık 10 metre dışından çektiği şutla kaleci Nordfeldt'in bakışları arasında topu filelere gönderdi: 0-1.
12'nci dakikada Atiba Hutchinson orta sahadan aldığı topu Ljajic'e aktardı. Ljajic, yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu ancak kaleci iki hamlede topa sahip oldu.
20'nci dakikada köşe vuruşunda ön direkte Josef arkaya aşırdı. Welinton, bir metreden topu kafa ile boş kale yerine auta attı.
21'inci dakikada Ghezzal'ın pasıyla buluşan Aboubakar'ın şutunda Nordfeldt topu kornere çeldi.
31'inci dakikada Ayite'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Candeias, topu kaleci Ersin'e nişanladı.
55'inci dakikada Ljajic'in getirdiği topta Ghezzal sert vurdu, kaleye gitmekte olan topu Polomat kafa ile uzaklaştırdı.
75'inci dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Cenk vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi.
76'ncı dakikada Ljajic,'in ara pasıyla ceza sahası içinde buluşan Larin'in şutunu kaleci son anda çeldi.
88'inci dakikada Furman'ın ortasında kale içinde Stancu dokunamadı, top kalecide kaldı.
89'uncu dakikada Dorukhan'ın pasıyla buluşan Cenk, topu filelere gönderdi: 0-2.
90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cenk topu filelere gönderdi: 0-3.
Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları