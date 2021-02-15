15 Şubat 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Cenk duble yaptı! Kartal 3 puanı kaptı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Ardından Cenk Tosun'un golleriyle farkı açan Kartal, Başkent'te 3 golle 3 puanı aldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

'in 25. haftasında zirve yarışısını sürdüren , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden Ghezzal'ın 1 ve Cenk Tosun'un 2 golüyle 3-0 galip ayrılarak kritik bir 3 puan aldı.

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Bu sonuçla puanını 51 yapan Kartal, zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Kötü gidişata dur diyemeyen Gençlerbirliği ise 20 puanla küme düşme hattında yer aldı.

CENK GOLLERİNE BAŞLADI!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Cenk Tosun gollerine başladı. 62. dakikada 'ın yerine oyuna giren 29 yaşındaki futbolcu 89 ve 90+4. dakikada attığı gollerle bıraktığı yerden devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ taraftan 'in pasıyla buluşan Ghezzal, ceza sahasının yaklaşık 10 metre dışından çektiği şutla kaleci Nordfeldt'in bakışları arasında topu filelere gönderdi: 0-1.

12'nci dakikada Atiba Hutchinson orta sahadan aldığı topu 'e aktardı. Ljajic, yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu ancak kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

20'nci dakikada köşe vuruşunda ön direkte Josef arkaya aşırdı. Welinton, bir metreden topu kafa ile boş kale yerine auta attı.

21'inci dakikada Ghezzal'ın pasıyla buluşan Aboubakar'ın şutunda Nordfeldt topu kornere çeldi.

31'inci dakikada 'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan , topu kaleci Ersin'e nişanladı.

55'inci dakikada Ljajic'in getirdiği topta Ghezzal sert vurdu, kaleye gitmekte olan topu Polomat kafa ile uzaklaştırdı.

75'inci dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Cenk vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi.

76'ncı dakikada Ljajic,'in ara pasıyla ceza sahası içinde buluşan Larin'in şutunu kaleci son anda çeldi.

88'inci dakikada Furman'ın ortasında kale içinde Stancu dokunamadı, top kalecide kaldı.

89'uncu dakikada Dorukhan'ın pasıyla buluşan Cenk, topu filelere gönderdi: 0-2.

90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cenk topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

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