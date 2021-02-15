15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında 'ne konuk olan 'ta , mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

'in 25. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılara sezon başında 'den kiralanan yıldız futbolcu 'dan kötü haber geldi.

Cezayirli oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 62. dakikada yerini Kevin-N'Koudou'ya bıraktı.

Mücadelenin 4. dakikasında attığı golle bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Ghezzal, Beşiktaş tarihinde gol atan ilk Cezayirli oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Ghezzal bir ilki başardı! haberin devamı

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