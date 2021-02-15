15 Şubat 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Oyuna devam edemedi
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılara sezon başında Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.
Cezayirli oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 62. dakikada yerini Kevin-N'Koudou'ya bıraktı.
Mücadelenin 4. dakikasında attığı golle bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Ghezzal, Beşiktaş tarihinde gol atan ilk Cezayirli oyuncu olarak tarihe geçmişti.
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