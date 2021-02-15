Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Oyuna devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılara sezon başında Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Cezayirli oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 62. dakikada yerini Kevin-N'Koudou'ya bıraktı.

Mücadelenin 4. dakikasında attığı golle bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Ghezzal, Beşiktaş tarihinde gol atan ilk Cezayirli oyuncu olarak tarihe geçmişti.

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