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Beşiktaş'ta Cenk'in golünde Gençlerbirliği ofsayt bekledi!

Cenk'in golünde ofsayt beklentisi!
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında , deplasmanda 'ni 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda 'un golünde, ekibi ofsayt bekledi. İşte o pozisyon...

'in 25. haftasında 'ın 'ni 3-0 mağlup ettiği maçta 'un ilk golünde ekibi ofsayt bekledi. VAR incelemesi sonrası karşılaşmanın hakemi golü verdi. İşte o pozisyon;


(Fotoğraf: beIN Sports)

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