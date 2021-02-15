15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun Gençlerbirliği maçına damga vurdu!

Cenk Tosun maça damga vurdu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Spor Toto 'in 25. haftasında deplasmanına konuk olan 'ta , siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Spor Toto 'in 25. haftasında , 'nda 'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup etti ve lider ile puanını eşitleyerek averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.

Kara Kartal, Başkent deplasmanından kayıpsız dönerken, siyah-beyazlılar adına maça damga vuran isim oldu. Ara transfer döneminde ekibi 'dan kiralanan mill golcü, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında 2 gol birden atarak galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında 'ın yerine oyuna dahil olan , 89, ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle takımının 3 puanı kazanmasına önemli katkıda bulundu.

Bu sezon ilk lig maçına Gençlerbirliği karşısında çıkan Cenk Tosun, 'nda ile oynanan mücadelede 65 dakika sahada kalmıştı.

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