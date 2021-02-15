Beşiktaş'ta Cenk Tosun Gençlerbirliği maçına damga vurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup etti ve lider Galatasaray ile puanını eşitleyerek averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.

Kara Kartal, Başkent deplasmanından kayıpsız dönerken, siyah-beyazlılar adına maça damga vuran isim Cenk Tosun oldu. Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan mill golcü, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında 2 gol birden atarak galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Vincent Aboubakar'ın yerine oyuna dahil olan Cenk, 89, ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle takımının 3 puanı kazanmasına önemli katkıda bulundu.

Bu sezon ilk lig maçına Gençlerbirliği karşısında çıkan Cenk Tosun, Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynanan mücadelede 65 dakika sahada kalmıştı.

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