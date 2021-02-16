16 Şubat 2021, Salı

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Çimler ne zaman düzelecek? Uzman isim açıkladı

Çimler ne zaman düzelecek? Uzman isim açıkladı
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Statların zemininin çamura bulanmasını işin uzmanı Öğretim Üyesi Dr. yanıtladı. İşte cevabı: “Pandemi nedeniyle çimlere bakım yapılamadı. Zeminlerin normale dönmesi yeni sezonu bulacaktır”

Kış geldi, yağmur-kar yağdı statların bakımsızlığı ortaya çıktı. Son olarak G.Saray- maçında 'nın zemininin çamur deryasına dönmesi çok konuşuldu. Bu durumu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı Öğretim Üyesi Dr. açıkladı. İşte cevaplar: "Pandemi nedeniyle bakım yapılması gereken yaz döneminde futbol oynanmış olması, yoğun maç trafiğinden bakımların yapılamaması zeminlerin durumunun temel sebebi. Buna ek olarak da kulüplerin çim bakımı için yeterli bütçe ayırmaması ve donanımlı personel bulundurmaması da sorunu büyütüyor. Bu saatten sonra kötü zeminlerin normale dönmesi yeni sezonu bulacaktır. Çimi kaldırıp yeni çim bile koysanız bu 2-3 haftalık süreç anlamına gelir. Bu da maliyetli olur. Şu an mevcut iyi olanı korumaktan başka kulüplerin bir çaresi de gözükmüyor."

ALTERNATİF STATLAR KULLANILMALI

Ali Salman, 'ye ve kulüplere de önemli bir tavsiyede bulundu: "Ligin geride kalan bölümünde çok sayıda maç var ve 15-16 günlük dinlenme süreleri de bu çimlerin toparlanması için yeterli değil. Bu yüzden , zemini çok kötü olan stadyumların iç saha maçlarını daha iyi durumda olan komşu şehir statlarına kaydırması, bu süreçte de uzun süre futbol oynanmayacak olan çimlere de bakım yapılması bir çözüm olabilir."

(Sabah)

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