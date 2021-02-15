15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal bir ilki başardı!

Ghezzal bir ilki başardı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 4. dakikada 'ın muhteşem golüyle 1-0 öne geçerken, yıldız isim Beşiktaş formasıyla gol atan ilk Cezayirli oyuncu oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

'in 25. haftası - karşılaşmasına sahne oldu. Siyah-beyazlılar, mücadelenin 4. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın golünü kaydederken, yıldız oyuncu siyah-beyazlı formayla gol atan ilk Cezayirli oyuncu oldu.

Yalçın'dan Oğuzhan açıklaması! haberin devamı

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